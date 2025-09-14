Сенатор Заяц высказался об ассортименте товаров для личной гигиены белорусов

Сенатор Леонид Заяц сказал в эфире телеканала СТВ, что происходит с ассортиментом товаров для личной гигиены белорусов.
В частности, говоря об организации торговли в сельской местности, Заяц отметил:
«Конечно же, хотелось бы иметь более насыщенный перечень товаров. И что касается хозяйственных товаров, что касается личной гигиены людей, надо, чтобы, конечно, предложение было более такое предметное. Но так, глядя на этот ассортимент, который есть, дай бог его сохранить».
Кроме того, Леонид Заяц сказал, что в сельской местности (а член Совета Республики провел прием граждан в Бобруйском районе) в целом выдерживается «ассортиментный перечень товаров, которые необходимы для последующей торговли».
«Не видно, чтобы на полках была просроченная продукция. Свежая, качественная. Но пользуются спросом», — сказал Заяц.
