Сенатор Заяц высказался об ассортименте товаров для личной гигиены белорусов

«Конечно же, хотелось бы иметь более насыщенный перечень товаров. И что касается хозяйственных товаров, что касается личной гигиены людей, надо, чтобы, конечно, предложение было более такое предметное. Но так, глядя на этот ассортимент, который есть, дай бог его сохранить».