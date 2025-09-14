Рассказываем, какие предварительные итоги выборов губернатора Иркутской области на 23:24 14 сентября

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах губернатора Иркутской области. Данные на 23:24 14 сентября 2025 года.
Как сообщили КП-Иркутск в Избиркоме региона, уверенное лидерство сохраняет кандидат от «Единой России» Игорь Кобзев, набравший 60,21% голосов. За него проголосовали 174 188 избирателей.
С большим отрывом на втором месте следует представитель КПРФ Сергей Левченко с результатом 22,8% (65 946 голосов). Третье и четвертое места занимают Лариса Егорова от «Справедливой России — За правду» (8,47%) и Виктор Галицков от ЛДПР (6,01%) соответственно.
Важно отметить, что это предварительные результаты. Окончательные данные будут объявлены утром 15 сентября, после обработки всех бюллетеней избирательной комиссией.