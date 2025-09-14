Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, какие предварительные итоги выборов губернатора Иркутской области на 23:24 14 сентября

Игорь Кобзев предварительно лидирует на выборах губернатора Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах губернатора Иркутской области. Данные на 23:24 14 сентября 2025 года.

Как сообщили КП-Иркутск в Избиркоме региона, уверенное лидерство сохраняет кандидат от «Единой России» Игорь Кобзев, набравший 60,21% голосов. За него проголосовали 174 188 избирателей.

С большим отрывом на втором месте следует представитель КПРФ Сергей Левченко с результатом 22,8% (65 946 голосов). Третье и четвертое места занимают Лариса Егорова от «Справедливой России — За правду» (8,47%) и Виктор Галицков от ЛДПР (6,01%) соответственно.

Важно отметить, что это предварительные результаты. Окончательные данные будут объявлены утром 15 сентября, после обработки всех бюллетеней избирательной комиссией.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше