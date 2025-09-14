В Москве отреставрируют 15 исторических домов с уникальными карнизами

Еще один значимый объект — здание в стиле советской неоклассики на Садовой-Черногрязской улице (д. 13/3, стр. 1), возведенное в 1929—1930 годах по проекту архитектора Виктора Кокорина. Там уже завершен ремонт крыши и магистралей, специалисты ведут работы по восстановлению сложного фасада с колоннами, пилястрами и лепниной. Все утраченные декоративные элементы тщательно воссоздаются, а цветовая гамма соответствует историческим оттенкам.