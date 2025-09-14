В Москве отреставрируют 15 исторических домов с уникальными карнизами

Пятнадцать исторических домов с дентикулами приведут в порядок в Москве при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Особенность зданий заключается в украшении венчающих карнизов дентикулами — декоративными прямоугольными зубцами. Работы включают реставрацию фасадов, обновление кровель и модернизацию инженерных систем.
Среди объектов — пятиэтажный дом на улице Гамалеи (д. 6), построенный в 1961 году. Специалисты Фонда капитального ремонта Москвы разработали для него индивидуальный проект. Рабочие уже промыли стены, нанесли антигрибковую защиту, затем они восстановят кирпичную кладку и обработают фасад водоотталкивающим составом. Также заменят покрытие кровли, обновят балконы, входные группы и инженерные коммуникации.
Еще один значимый объект — здание в стиле советской неоклассики на Садовой-Черногрязской улице (д. 13/3, стр. 1), возведенное в 1929—1930 годах по проекту архитектора Виктора Кокорина. Там уже завершен ремонт крыши и магистралей, специалисты ведут работы по восстановлению сложного фасада с колоннами, пилястрами и лепниной. Все утраченные декоративные элементы тщательно воссоздаются, а цветовая гамма соответствует историческим оттенкам.
Дом на Новочеремушкинской улице (д. 11, корп. 2) 1957 года постройки уже отремонтирован. Специалисты привели в порядок фасад, укрепили карниз с дентикулами, заменили окна и отреставрировали цоколь.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.