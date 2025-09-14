Ричмонд
В нескольких российских регионах выпал снег

14 сентября в Сибири выпал снег, сообщает в воскресенье телеграм-канал Shot.

Первые снегопады, уточняют журналисты, были зафиксированы в Красноярском крае, Республике Тыва и в Якутии. Стало известно, что больше всего осадков выпало на долю горных районов Тувы, где жители всерьез начали готовиться к зиме и даже менять резину на автомобилях с летней на зимнюю.

Кстати, в Подмосковье прошедшей ночью были зафиксированы первые заморозки. Температура от 0 до −2 градусов может продолжаться в течение нескольких дней.