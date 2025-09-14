Российский боец Заур Угуев стал чемпионом мира

Российский борец Угуев завоевал золото чемпионата мира.
Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал чемпионом мира, одержав победу в финальной схватке весовой категории до 61 килограмма. Турнир проходит в Загребе, где спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.
«Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото чемпионата мира», — сообщил Sport24. В решающем поединке Угуев встретился с представителем Ирана Ахмадом Мохаммаднеджадом и выиграл со счетом 9:2.
Угуев стал трехкратным чемпионом мира. В его активе также золото Олимпийских игр 2020 года.