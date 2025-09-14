Ученик из Алтайского края стал призером агроконкурса инновационных проектов

Конкурс «АгроНТРИ-2025» направлен на вовлечение школьников в инновационные проекты сельскохозяйственной отрасли, популяризацию агропромышленного комплекса, а также изучение робототехники, беспилотных аппаратов, биотехнологий и других современных направлений. Финал прошел 4−5 сентября в Новосибирском государственном аграрном университете. Данил, выступавший в номинации «АгроСмарт» под руководством педагога Галины Ярцевой, завоевал второе место, получив почетную грамоту и памятный приз. Путь в финал начался с победы на региональном этапе, где ученик получил звание лауреата.