ГП за незаконную деятельность заблокировала более 34 тыс. сайтов

С начала 2025 года Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию с нарушением закона. Об этом сообщил представитель ГП РФ Алексей Жафяров на заседании в ЦИК.