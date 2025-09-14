Ричмонд
ГП за незаконную деятельность заблокировала более 34 тыс. сайтов

С начала 2025 года в РФ за незаконную деятельность заблокировали доступ к 34 тыс. сайтов.

Источник: Аргументы и факты

С начала 2025 года Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию с нарушением закона. Об этом сообщил представитель ГП РФ Алексей Жафяров на заседании в ЦИК.

Он также отметил, что за этот период заблокирован доступ к более чем 34 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих недостоверную информацию о Вооруженных силах России.

Среди них — 495 сайтов иностранных организаций, деятельность которых в РФ признана незаконной.

Кроме того, ГП РФ признала нежелательными 62 иностранные организации с начала 2025 года.