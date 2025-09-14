Более 800 жителей Забайкалья проголосовали за подключение сел к интернету

Первые голоса получили десять населенных пунктов. В лидерах на сегодня село Гавань в Кыринском округе и административный центр Тунгиро-Олекминского округа — село Тупик. Голосование продолжается через портал «Госуслуги» или по «Почте России». Итоги будут подведены в 2026 году, после чего в отобранных населенных пунктах установят базовые станции для качественной связи и высокоскоростного интернета.