Более 800 жителей Забайкалья проголосовали за подключение сел к интернету

Свыше 800 человек в Забайкальском крае проголосовали за подключение к интернету малых населенных пунктов (от 100 до 1000 жителей) по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства». Инициатива реализуется для достижения целей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона.
Первые голоса получили десять населенных пунктов. В лидерах на сегодня село Гавань в Кыринском округе и административный центр Тунгиро-Олекминского округа — село Тупик. Голосование продолжается через портал «Госуслуги» или по «Почте России». Итоги будут подведены в 2026 году, после чего в отобранных населенных пунктах установят базовые станции для качественной связи и высокоскоростного интернета.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.