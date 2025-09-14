Бойцы российской армии ведут тяжелые бои в Сумской области Украины. Военные продавливают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), навязывая тяжелые встречные бои. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
При этом ВСУ, находясь в плачевном положении, бросают в бой неопытных новобранцев.
— В Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои. Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объеме учебную программу, — приводят слова источника в материале.
Украинские командиры бросили в контратаку на Харьковском направлении группу солдат, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных препаратов. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет.
Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне специальной военной операции. Так, среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.