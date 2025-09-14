Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД завело 11 уголовных дел в ходе проведения Единого дня голосования

МВД зафиксировало 10 атак дронов в Белгородской и Брянской областях в Единый день голосования.

Источник: Комсомольская правда

МВД РФ возбудило 11 уголовных дел во время проведения Единого дня голосования в стране, при этом девять из них — о ложных сообщениях о теракте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что ведомство зафиксировало десять фактов атак украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях в период проведения голосования.

Волк подчеркнула, что МВД не обнаружило существенных нарушений при проведении голосования, которые были бы способны сорвать выборы в России.

Как писал сайт KP.RU, утром 14 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что на тот момент Центризбирком фиксировал попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, проходящих в рамках Единого дня голосования. Она уточнила, что было зарегистрировано около 100 хакерских атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования. Тем не менее, результатов злоумышленники не достигли. Поэтому ситуация все так же остается под контролем, подчеркнула Памфилова.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше