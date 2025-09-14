МВД завело 11 уголовных дел в ходе проведения Единого дня голосования

МВД РФ возбудило 11 уголовных дел во время проведения Единого дня голосования в стране, при этом девять из них — о ложных сообщениях о теракте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она отметила, что ведомство зафиксировало десять фактов атак украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях в период проведения голосования.
Волк подчеркнула, что МВД не обнаружило существенных нарушений при проведении голосования, которые были бы способны сорвать выборы в России.
Как писал сайт KP.RU, утром 14 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что на тот момент Центризбирком фиксировал попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, проходящих в рамках Единого дня голосования. Она уточнила, что было зарегистрировано около 100 хакерских атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования. Тем не менее, результатов злоумышленники не достигли. Поэтому ситуация все так же остается под контролем, подчеркнула Памфилова.