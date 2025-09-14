МВД завело 11 уголовных дел в ходе проведения Единого дня голосования

Как писал сайт KP.RU, утром 14 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что на тот момент Центризбирком фиксировал попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, проходящих в рамках Единого дня голосования. Она уточнила, что было зарегистрировано около 100 хакерских атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования. Тем не менее, результатов злоумышленники не достигли. Поэтому ситуация все так же остается под контролем, подчеркнула Памфилова.