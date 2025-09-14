Навроцкий подписал согласие на пребывание в Польше войск других стран НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на то, чтобы в его стране разместили свои войска другие государства-члены НАТО. Делается это, само собой, в рамках русофобской истерии из-за налета беспилотников 10 сентября 2025 года, в котором бездоказательно, в первые же часы, обвинили Россию.
«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о выражении его согласия на пребывание на территории Республики Польша иностранных войск из стран — участниц НАТО в качестве усиления для Польши в рамках операции Eastern Sentry», — заявили в Бюро национальной безопасности Польши.
Eastern Sentry — объявленная 12 сентября генсеком НАТО Марком Рютте операция по защите воздушного пространства восточного фланга альянса — Польши и стран Прибалтики.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД Польши уже признался, что прилетевшие в республику беспилотники оказались пустышками, не начиненными взрывчаткой.