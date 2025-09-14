Навроцкий подписал согласие на пребывание в Польше войск других стран НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на то, чтобы в его стране разместили свои войска другие государства-члены НАТО. Делается это, само собой, в рамках русофобской истерии из-за налета беспилотников 10 сентября 2025 года, в котором бездоказательно, в первые же часы, обвинили Россию.