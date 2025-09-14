Учащиеся барнаульского вуза выиграли гранты на развитие агростартапов

Двое молодых ученых из Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) выиграли гранты в конкурсе «Студенческий стартап», сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Ребята являются выпускниками программы «Бизнес-инноваторы: Алтай — Азия», которая реализуется в вузе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Всего в финал «Студенческого стартапа» вышли восемь проектов из Алтайского края. Аспирант АГАУ Владислав Осипов разрабатывает устройство для ультразвукового контроля качества текстильных волокон, которое сможет заменить зарубежные аналоги. Студент Владислав Прудников создает мобильную лабораторию Theorix для экспресс-анализа состава почвы, определяющую ключевые показатели плодородия.
Учащиеся выиграли финансовую поддержку по 1 млн рублей. Победители займутся патентованием, испытаниями и подготовкой к выводу продуктов на рынок.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.