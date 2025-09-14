Учащиеся барнаульского вуза выиграли гранты на развитие агростартапов

Двое молодых ученых из Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) выиграли гранты в конкурсе «Студенческий стартап», сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Ребята являются выпускниками программы «Бизнес-инноваторы: Алтай — Азия», которая реализуется в вузе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».