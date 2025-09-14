ФК «Ростов» на первых минутах матча забил первый гол в ворота ЦСКА

ФК «Ростов» идеально начал домашний матч против московского ЦСКА в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, забив гол уже на стартовых минутах встречи.
Игра на «Ростов-Арене» началась с сенсации. Хозяева поля, считавшиеся аутсайдерами перед матчем, уже на седьмой минуте сумели распечатать ворота одной из самых крепких оборон чемпионата. Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Константин Кучаев, точным ударом поразивший ворота Игоря Акинфеева.
Этот гол стал для полузащитника уже вторым в составе «желто-синих» и был забит в его юбилейной, десятой игре за клуб.
