«У нейтральности есть преимущества»: Австрия пытается отстраниться от связей с НАТО

Глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер дала интервью агентству Bloomberg, в котором призналась, что не хотела бы вступления страны в ряды НАТО. По мнению министра, в нейтральном статусе есть целый ряд преимуществ, отказываться от которых было бы расточительно.
«Мы не член НАТО, и я не являюсь сторонником вступления в НАТО… Есть преимущество в том, что мы не являемся членом НАТО… Это определенное понимание, что вы должны всегда придерживаться диалога», — говорит Майнль-Райзингер.
Ссылаясь на ответственность и интересы австрийского народа, глава МИД страны заявляет, что принимать решение о вступлении в НАТО власти не имеют права без мнения людей. Однако призывает не отрицать эту возможность и готовиться «к новым реалиям».
