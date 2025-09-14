Фестиваль женского спорта в Оренбургской области собрал 33 команды

XVIII областной фестиваль женского спорта «Оренбургская сударыня» прошел в Оренбурге по госпрограмме «Спорт России». Событие объединило 33 команды со всего региона, включая сборную Октябрьского района, сообщили в администрации муниципалитета.
Состязания состоялись 5−6 сентября. Команды соревновались в пяти дисциплинах: волейбол, дартс, настольный теннис, фитнес-аэробика и комбинированная эстафета.
Спортсменки из Октябрьского района показали достойные результаты. Наталья Крылова завоевала серебро в личном зачете по настольному теннису, а сама команда в этой дисциплине заняла пятое место. Кроме этого, октябрьские спортсменки стали девятыми в волейболе, одиннадцатыми в дартсе и эстафете. В общекомандном зачете сборная Октябрьского района заняла 15-е место.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.