Фестиваль женского спорта в Оренбургской области собрал 33 команды

Спортсменки из Октябрьского района показали достойные результаты. Наталья Крылова завоевала серебро в личном зачете по настольному теннису, а сама команда в этой дисциплине заняла пятое место. Кроме этого, октябрьские спортсменки стали девятыми в волейболе, одиннадцатыми в дартсе и эстафете. В общекомандном зачете сборная Октябрьского района заняла 15-е место.