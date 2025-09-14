Губернатор Юты: подозреваемый в убийстве Кирка встречался с трансгендером

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс в эфире программы «Встреча с прессой» на NBC News сообщил новые детали расследования убийства Чарли Кирка. По его словам, 22-летний подозреваемый Тайлер Робинсон находился в романтической связи со своим соседом-трансгендером*.
Кокс подтвердил ранее озвученную информацию Fox News, назвав соседа бойфрендом Робинсона.
Губернатор подчеркнул, что, по данным следствия, сосед не был осведомлен о планах подозреваемого и пришел в шок, узнав о произошедшем. Отмечается, что он активно оказывает помощь в расследовании.
Ранее сообщалось, что Робинсон не признает своей вины и отказывается сотрудничать со следствием.
* ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России.