Губернатор Юты: подозреваемый в убийстве Кирка встречался с трансгендером

Сосед-бойфренд Кирка активно оказывает помощь в расследовании, сообщил губернатор Юты.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс в эфире программы «Встреча с прессой» на NBC News сообщил новые детали расследования убийства Чарли Кирка. По его словам, 22-летний подозреваемый Тайлер Робинсон находился в романтической связи со своим соседом-трансгендером*.

Кокс подтвердил ранее озвученную информацию Fox News, назвав соседа бойфрендом Робинсона.

Губернатор подчеркнул, что, по данным следствия, сосед не был осведомлен о планах подозреваемого и пришел в шок, узнав о произошедшем. Отмечается, что он активно оказывает помощь в расследовании.

Ранее сообщалось, что Робинсон не признает своей вины и отказывается сотрудничать со следствием.

* ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России.