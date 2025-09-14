В Ростовской области завершились выборы губернатора и депутатов

Предварительные данные свидетельствуют о рекордно высокой явке избирателей. По информации областной избирательной комиссии, на 18:00 явка на выборах губернатора составила 56,42%. С учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свои голоса к этому времени отдали 1 761 010 жителей региона.