В Ростовской области завершились выборы губернатора и депутатов

В Ростовской области закрылись избирательные участки, завершившись масштабный электоральный марафон по выборам губернатора и депутатов местных органов власти.
Предварительные данные свидетельствуют о рекордно высокой явке избирателей. По информации областной избирательной комиссии, на 18:00 явка на выборах губернатора составила 56,42%. С учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свои голоса к этому времени отдали 1 761 010 жителей региона.
Окончательный процент явки будет подсчитан позднее, однако уже сейчас ясно, что он побил предыдущий рекорд губернаторских выборов 2015 года, который составлял 48,56%.
Имена победителей выборов губернатора и состав новых депутатских корпусов станут известны в ближайшее время. Первые предварительные итоги голосования ожидаются уже в ночь на 15 сентября. Окончательные результаты будут утверждены избирательной комиссией после обработки всех протоколов.
