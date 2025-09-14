В школах Славгорода в Алтайском крае откроют группы продленного дня

Группы продленного дня для учащихся 1−4-х классов начнут работу в образовательных учреждениях города Славгорода Алтайского края в соответствии с федеральной инициативой «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
Режим работы групп составит три академических часа в день, включая самоподготовку под руководством педагога, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. Прием детей будет осуществляться на основе заявлений родителей. Первоочередное право на посещение предоставлено детям из семей участников СВО и многодетных семей.
Для всех детей будет организовано горячее питание. Родители будут обязаны самостоятельно оплачивать его стоимость. При этом для учащихся 1−4-х классов из семей участников специальной военной операции питание будет предоставляться бесплатно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.