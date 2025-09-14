Первый снег выпал в некоторых районах Сибири

Первый снег выпал в отдельных регионах Сибири — Красноярский край, Якутия, Тува и Алтай. Местные жители опубликовали фото и видео в соцсетях.
На обнародованных кадрах улицы некоторых населенных пунктов довольно сильно припорошило снегом. Однако больше всего осадков досталось горным районам республики Тувы, где местные жители уже начали готовить зимнюю резину для автомобилей и даже устанавливают цепи на колеса.
Как писал сайт KP.RU, еще раньше снег увидели жители юга Красноярского края. 1 сентября улицы Красноярска из-за продолжительного ливня превращались в настоящие реки и озера, а юг региона засыпал снег. Удивительные фотографии природного парка «Ергаки» опубликовали фрирайдеры в своих соцсетях. Обычно горнолыжный сезон в «Ергаках» начинается в начале ноября. Возможно, в текущем году покататься получится немного раньше.