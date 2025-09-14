В Раде заявили о срыве ремонта самой мощной в Киевской области ТЭС

Восстановительные работы на Трипольской теплоэлектростанции, которая является крупнейшем энергогенерирующем объекте Киевской области, оказались сорванными. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев-24».
«Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», — сказал он, отметив, что 8 сентября станция была серьёзно повреждена.
Трипольская теплоэлектростанция, которая расположена на берегу Днепра вблизи села Триполье, является крупнейшим тепловым генерирующим узлом Центральной Украины. Она обеспечивает электроснабжение Киевской, Черкасской и Житомирской областей.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для украинцев будет значительно тяжелее предыдущей. Он призвал жителей страны переезжать на дачи, где можно обогреваться дровами, если у них имеется такая возможность.