В Раде заявили о срыве ремонта самой мощной в Киевской области ТЭС

Сообщается, что Трипольская ТЭС была повреждена 8 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Восстановительные работы на Трипольской теплоэлектростанции, которая является крупнейшем энергогенерирующем объекте Киевской области, оказались сорванными. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев-24».

«Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», — сказал он, отметив, что 8 сентября станция была серьёзно повреждена.

Трипольская теплоэлектростанция, которая расположена на берегу Днепра вблизи села Триполье, является крупнейшим тепловым генерирующим узлом Центральной Украины. Она обеспечивает электроснабжение Киевской, Черкасской и Житомирской областей.

Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для украинцев будет значительно тяжелее предыдущей. Он призвал жителей страны переезжать на дачи, где можно обогреваться дровами, если у них имеется такая возможность.