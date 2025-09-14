В подмосковном Подольске открыли новую спортивную площадку

Современную спортивную площадку площадью 50 кв. м открыли на улице Большой Серпуховской в Подольске. Объект построен при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Новый комплекс оборудован специализированными тренажерами, адаптированными для людей с разным уровнем физической подготовки. Рядом находится обновленная детская игровая площадка с песочным двориком.
Отметим, что также в ближайшее время в микрорайоне Климовск планируется открытие двух масштабных игровых площадок по 300 кв. м каждая на улицах Ихтиманской и Парковой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.