Неделя начнется с дождей: На Молдову снова идёт непогода и похолодание до +18 градусов

В Кишиневе в понедельник днем +18−22 градусов, синоптики обещают ливни. Зато ветер не будет очень сильным — 9 км/час, максимальные порывы — 28 км/час. Ночью около +12, дождь начнет стихать. Во вторник уже будет преимущественно ясно, и вероятность дождя снизится до минимума.
В прошлом году в столице в этот день было +17.
На юге Молдовы, по прогнозам государственной Гидрометеорологической службы, днем +20−25, ночью +13. Облачно. Влажность 80%.
На севере страны днем +18−20, дожди. Ночью около 8 градусов со знаком плюс.
