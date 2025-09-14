Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения

Всего в указанное время газоснабжение приостановят в 35 домах по улице Волжской, в 13-ти — по Карла Либкнехта, по одному — на Котовского и Втором Выгонном, 16 домов — в Индустриальном переулке и столько же по улице Воловодова, в трех домах по Пржевальского. Также без газа останутся жители 91 дома по улице Шевякова, пяти домов по Щорса, шести — по Киевской и 14 домов по Мачтовой.