В Москве стартует новый сезон Всероссийской олимпиады школьников

«Ребята выполняли задания на платформе “Московская электронная школа” и написали более 1,8 миллиона работ по всем 24 предметам. Такие цифры показывают интерес детей к олимпиадам. Школьников привлекают разнообразные задания, а попробовать свои силы можно в разных областях. Первый этап всероссийской олимпиады дает возможность ознакомиться с соревнованием и начать олимпиадный путь. А примером для ребят могут стать победители и призеры прошедшего года, которые в финале завоевали рекордные 1863 диплома», — отметили в пресс-службе ведомства.