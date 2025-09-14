В Москве стартует новый сезон Всероссийской олимпиады школьников

Новый сезон Всероссийской олимпиады школьников, в котором примут участие ученики 4−11-х классов, начнется в столице 16 сентября. Мероприятие соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.
На первом этапе олимпиады ребята соревнуются на уровне своих школ, поэтому он самый массовый. В прошлом году в нем приняли участие более 500 тысяч столичных учеников. В этом году к заданиям добавлено новое направление — «Искусственный интеллект», объединившее информатику, робототехнику и информационную безопасность.
«Ребята выполняли задания на платформе “Московская электронная школа” и написали более 1,8 миллиона работ по всем 24 предметам. Такие цифры показывают интерес детей к олимпиадам. Школьников привлекают разнообразные задания, а попробовать свои силы можно в разных областях. Первый этап всероссийской олимпиады дает возможность ознакомиться с соревнованием и начать олимпиадный путь. А примером для ребят могут стать победители и призеры прошедшего года, которые в финале завоевали рекордные 1863 диплома», — отметили в пресс-службе ведомства.
В новом сезоне задания также будут доступны на платформе «Московская электронная школа» в сервисе «Олимпиады». Для участия в соревновании достаточно авторизоваться под своей учетной записью на портале school.mos.ru. Организаторы подчеркивают: специальная подготовка не требуется — достаточно школьных знаний и творческого подхода.
Учеников 7−11-х классов, которые станут победителями и призерами школьных состязаний, пригласят на следующий, муниципальный этап олимпиады. Затем их ждет региональный тур, по итогам которого участники войдут в сборную Москвы на заключительном этапе соревнований. Победители и призеры финального состязания смогут без экзаменов поступить в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады или получить 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по соответствующему предмету.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.