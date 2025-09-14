Российский борец Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира

Российский борец Заур Угуев стал чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма, одержав победу в финальной схватке над иранцем Ахмадом Мохаммаднежадом.
Поединок на чемпионате мира в Загребе завершился со счетом 11:2 в пользу российского борца. Бронза досталась Нураддину Новрузову из Азербайджана и Ассылжану Ессенгелди из Казахстана.
Для 30-летнего Угуева это третий титул чемпиона мира, ранее он завоевал золото на турнирах 2018 и 2019 годов в категории до 57 кг. В апреле Угуев впервые стал победителем на чемпионате Европы.
Отметим, чемпионат мира по борьбе в Загребе проходит с 13 по 21 сентября.
Ранее сообщалось, что двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву отказали в визе, из-за чего он пропустит чемпионат мира в Загребе.