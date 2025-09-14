Глава Минздрава РФ Мурашко спас мужчину с гипертонией во время полета в Ханой

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко спас пассажира самолета в предынфарктном состоянии в ходе полета из Москвы во вьетнамский Ханой. Об этом сообщило издание Life.ru.
«Российский министр в течение часа лично стабилизировал состояние пассажира прямо на борту самолета», — говорится в публикации.
По данным издания, глава ведомства направлялся в Ханой в командировку для встречи с руководством Вьетнама. Когда уже шел третий час перелета, командир судна обратился к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врачи.
В материале уточнили, что 50-летний россиянин потерял сознание из-за случившегося гипертонического криза. Мурашко незамедлительно подошел к мужчине и стабилизировал его состояние. После оказания первой помощи и приема лекарств пассажир пришел в себя и благополучно долетел до Ханоя.
Как писал сайт KP.RU, 30 июля на рейсе Сочи-Иваново врачи своевременно помогли пассажирам, которым стало плохо во время полета. Четыре человека почувствовали себя плохо, когда самолет еще находился в воздухе. Один из пассажиров потерял сознание, у другой женщины были симптомы инсульта, а у третьего пассажира после перенесенного инфаркта повысилось артериальное давление. Четвертая пассажирка испытывала недомогание, что усиливало панику на борту.