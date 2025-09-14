Глава Минздрава РФ Мурашко спас мужчину с гипертонией во время полета в Ханой

Как писал сайт KP.RU, 30 июля на рейсе Сочи-Иваново врачи своевременно помогли пассажирам, которым стало плохо во время полета. Четыре человека почувствовали себя плохо, когда самолет еще находился в воздухе. Один из пассажиров потерял сознание, у другой женщины были симптомы инсульта, а у третьего пассажира после перенесенного инфаркта повысилось артериальное давление. Четвертая пассажирка испытывала недомогание, что усиливало панику на борту.