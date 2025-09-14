В Грозном обсудили развитие паллиативной помощи на форуме СКФО

Образовательный паллиативный медицинский форум Северо-Кавказского федерального округа прошел в Грозном, столице Чеченской Республики. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Мероприятие собрало ведущих врачей, медицинских сестер, социальных работников, представителей НКО и преподавателей медицинских учебных заведений. Главной темой форума стала организация оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям. Спикеры обсудили ключевые аспекты обеспечения доступности и качества такой помощи для всех категорий населения. Мероприятие проходило в гибридном формате: офлайн — для специалистов хосписной помощи и онлайн — для всех желающих.
В завершение форума почетными грамотами за вклад в развитие паллиативной помощи были награждены заведующая отделением выездной паллиативной помощи детям детской поликлиники № 1 Лидия Хакимова, заведующая отделением паллиативной помощи онкобольным Республиканского онкодиспансера Аминат Хамидова и врач Зелимхан Амазаев.
Отметим, что в Чечне паллиативную помощь получают 4 тысячи пациентов. Для них развернуто 165 коек в 12 медицинских организациях, работают 6 выездных бригад для взрослых и кабинеты хосписной помощи во всех медучреждениях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.