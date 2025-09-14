Тысячи пчел-разбойников атаковали магазин меда в Канаде

В Канаде торговую точку, специализирующуюся на продаже меда, атаковала крупная колония пчел, сообщает канадская вещательная корпорация CBC.
Как пояснила владелица магазина Кристин Макдональд, впервые в ее практике пчелы-разбойники, которые обычно занимаются поиском чужих запасов меда, предприняли попытку разграбить именно ее предприятие.
Несмотря на значительный опыт работы с пчелами, Макдональд призналась, что этот инцидент вызвал у нее серьезную тревогу.
Сообщается, что пчелы обнаружили путь в магазин через трещины в старой двери, после чего привели туда весь рой. Владелице пришлось оперативно принять меры: укрыть оборудование и запасы меда, герметично закрыть двери и использовать свет для выманивания насекомых.
В результате владелице удалось сохранить свой бизнес, однако пчелы предпринимали повторные попытки в течение пяти дней, пока не убедились в невозможности добраться до меда.
Эксперты отмечают, что такие случаи агрессии пчел-разбойников в конце лета и начале осени являются достаточно распространенными, так как в этот период природные источники пищи истощаются, а численность колоний насекомых достигает максимума.