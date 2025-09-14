Тысячи пчел-разбойников атаковали магазин меда в Канаде

Сообщается, что пчелы обнаружили путь в магазин через трещины в старой двери, после чего привели туда весь рой. Владелице пришлось оперативно принять меры: укрыть оборудование и запасы меда, герметично закрыть двери и использовать свет для выманивания насекомых.