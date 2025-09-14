В Кемерово вычислили по селфи мужчину, укравшего смартфон у медсестры

В Кемерово пациента больницы осудили за кражу смартфона у медсестры. Его вычислили из-за случайных селфи. Об этом сообщает управление МВД России по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Медсестра, делая уколы в палате, оставила свой смартфон на тумбочке и забыла его забрать. 27-летний пациент воспользовался ситуацией и унёс смартфон домой.
Пытаясь разблокировать устройство, мужчина случайно сделал несколько селфи, на которых запечатлел своё лицо. Воспользоваться телефоном он так и не смог и выбросил его. Однако фотографии помогли полиции установить личность подозреваемого.
Ущерб от кражи составил 100 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 240 часам обязательных работ.
