В Кемерово вычислили по селфи мужчину, укравшего смартфон у медсестры

Суд приговорил жителя Кемерово к 240 часам обязательных работ.

Источник: Аргументы и факты

В Кемерово пациента больницы осудили за кражу смартфона у медсестры. Его вычислили из-за случайных селфи. Об этом сообщает управление МВД России по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Медсестра, делая уколы в палате, оставила свой смартфон на тумбочке и забыла его забрать. 27-летний пациент воспользовался ситуацией и унёс смартфон домой.

Пытаясь разблокировать устройство, мужчина случайно сделал несколько селфи, на которых запечатлел своё лицо. Воспользоваться телефоном он так и не смог и выбросил его. Однако фотографии помогли полиции установить личность подозреваемого.

Ущерб от кражи составил 100 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 240 часам обязательных работ.

Ранее в Кирове полицейские раскрыли кражу виртуального имущества у геймера, стоимость которого составила свыше 90 тысяч рублей.