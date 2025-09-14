Критического наплыва нет. Какая ситуация на границе с Литвой после закрытия Польшей переходов

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что происходит на границе с Литвой после закрытия Польшей переходов на границе с Беларусью, на примере «Каменного Лога» рассказали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Как напомнили в эфире, после закрытия польских переходов на нашей границе с ЕС из 14 действуют всего 3. Один на латвийском направлении и два на литовском.
В сюжете отмечено, что на погранпереходе «Каменный Лог» очередь немного выросла, однако критического наплыва транспортных средств пока нет. В эфире озвучили информацию Госпогранкомитета: ситуация не сильно отличается от обычной в выходные. Машины с белорусскими номерами литовцы на территорию своей страны пропускают.
«В настоящее время обстановка остается контролируемой. На сегодняшний день выезда из пункта пропуска ожидают 130 легковых транспортных средств, 410 большегрузов, очередь автобусов отсутствует», — рассказала официальный представитель Сморгонской пограничной группы Елена Сергеева.
В Пограничном и Таможенном комитетах Беларуси отметили, что в пунктах пропуска «Каменный Лог», «Бенякони» и «Григоровщина» усилены смены. В нашей стране готовы к увеличению потока транспортных средств на этих направлениях. Однако сопредельные стороны нормы по пропуску автомобилей не выполняют.
Как сообщалось, Польша ночью 12 сентября закрыла все пункты пропуска на границе с Беларусью. Работу прекратили действовавшие в последнее время два железнодорожных пункта пропуска и один автомобильный. -0-