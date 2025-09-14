Критического наплыва нет. Какая ситуация на границе с Литвой после закрытия Польшей переходов

В сюжете отмечено, что на погранпереходе «Каменный Лог» очередь немного выросла, однако критического наплыва транспортных средств пока нет. В эфире озвучили информацию Госпогранкомитета: ситуация не сильно отличается от обычной в выходные. Машины с белорусскими номерами литовцы на территорию своей страны пропускают.