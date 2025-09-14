Студента РУДН лишили свободы за связи с ИГ*

Студента приговорили к восьми годам лишения свободы за перевод средств террористической организации.
Студент второго курса РУДН Арби Дукаев приговорен к восьми годам лишения свободы за финансирование ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена на территории России). Молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сообщил один из участников судебного процесса. На момент совершения преступления подсудимому было 22 года.
«Военный суд признал Дукаева Арби Умаровича виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), гражданина Российской Федерации, на момент задержания являющегося студентом второго курса ФГАОУ ВО “РУДН им. Патриса Лумумбы”», — заявил источник. Информацию передает ТАСС.
Дукаев перевел 12 тысяч рублей на счет другого фигуранта дела о финансировании терроризма. Он признал, что по своим религиозным воззрениям поддерживает суннитское течение в исламе и придерживается шафиитского мазхаба. Прокурор Светлана Тарасова просила назначить на один год больше, но суд ограничился восемью годами лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
Ранее суд уже выносил приговоры по делам, связанным с террористической деятельностью в РУДН: в 2023 году четверо молодых людей, включая студентов и школьника, были осуждены за попытку теракта в здании университета, получив сроки от шести до девяти лет лишения свободы. Следствие тогда установило, что группа планировала подрыв общежития вуза и вела подготовительные действия.
* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация.