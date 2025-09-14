Студента РУДН лишили свободы за связи с ИГ*

Дукаев перевел 12 тысяч рублей на счет другого фигуранта дела о финансировании терроризма. Он признал, что по своим религиозным воззрениям поддерживает суннитское течение в исламе и придерживается шафиитского мазхаба. Прокурор Светлана Тарасова просила назначить на один год больше, но суд ограничился восемью годами лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.