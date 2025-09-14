Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В экопарке Саратовской области «Олений остров» осенью родился олененок

Малыш находится под постоянной опекой родителей.

На днях в экопарке «Олений остров» в Татищевском районе Саратовской области сотрудники обнаружили новорожденного детеныша благородного оленя, сообщили в минприроды региона. Это событие стало одним из результатов работы по сохранению биоразнообразия региона в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Его появление на свет в осенний период стало редким событием, которое специалисты связывают с исключительно благоприятными условиями содержания животных. Как пояснил экскурсовод парка Михаил Кононов, в дикой природе оленята рождаются в начале лета, когда достаточно корма. Осеннее рождение свидетельствует о том, что в экопарке создана идеальная среда для животных. Малыш находится под постоянной опекой родителей — оленей Степана и Антонины. Пока детеныш питается материнским молоком, но вскоре его рацион пополнят морковь и сено.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.