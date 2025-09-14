В экопарке Саратовской области «Олений остров» осенью родился олененок

Его появление на свет в осенний период стало редким событием, которое специалисты связывают с исключительно благоприятными условиями содержания животных. Как пояснил экскурсовод парка Михаил Кононов, в дикой природе оленята рождаются в начале лета, когда достаточно корма. Осеннее рождение свидетельствует о том, что в экопарке создана идеальная среда для животных. Малыш находится под постоянной опекой родителей — оленей Степана и Антонины. Пока детеныш питается материнским молоком, но вскоре его рацион пополнят морковь и сено.