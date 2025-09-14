В Корее 4 года не могут захоронить оостанки экс-президента Чон Ду Хвана

В Южной Корее уже почти четыре года не могут предать земле прах экс-президента Чон Ду Хвана, скончавшегося в 2021 году. Урна с его останками до сих пор хранится в семейном доме в сеульском районе Енхи-дон.
Причиной сложившейся ситуации является крайне негативное отношение общества к фигуре бывшего лидера, которого называют самым непопулярным президентом в истории страны.
Законодательство лишает его права на погребение на территории национального кладбища, поскольку в 1997 году он был осужден за организацию военного переворота и жестокое подавление восстания в Кванджу.
Семье экс-лидера не удается найти место для его захоронения. Так, например, в 2023 году сорвалась сделка по покупке земли у межкорейской границы из-за протестов местных жителей.
Сейчас рассматривается вариант погребения прямо во дворе дома, который также является предметом судебных разбирательств между государством и наследниками экс-лидера из-за непогашенных многомиллиардных штрафов.