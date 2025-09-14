Назван самый загруженный аэропорт Европы

Он отметил, что ежедневно Стамбульский аэропорт обслуживает в среднем 1624 рейса, что позволило ему занять первое место среди европейских аэропортов и пятое место в мировом рейтинге по интенсивности авиасообщения. Уралоглу уточнил, что эти данные основаны на отчете Европейской организации по безопасности аэронавигации (Eurocontrol) «Общий обзор авиации Европы».
«Согласно отчету Европейской организации по безопасности воздушного движения, аэропорт Стамбула стал самым загруженным аэропортом Европы с 1624 рейсами в день», — написал Уралоглу в соцсети Х.
Он отметил, что этот успех является гордостью для всей страны.
Также министр добавил, что еще один аэропорт Турции входит в топ-10 самых загруженных в Европе. Речь идет про аэропорт Антальи со средним числом 1024 рейсов в день.
Уралоглу подчеркнул, что в период с 1 по 7 сентября Стамбульский аэропорт обеспечил в среднем 821 взлет в день, что позволило ему занять пятое место среди 25 крупнейших аэропортов мира по интенсивности авиасообщения.