Более 1500 велосипедистов завершили сезон большой гонкой «Москва»

Масштабная велогонка «Москва», собравшая более 1500 спортсменов, состоялась в столице, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Эти соревнования по традиции стали финалом шоссейного сезона и прошли в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Участники преодолевали дистанции по знаменитому Олимпийскому велокольцу в Крылатском и по закрытым для автомобилей участкам Северо-Западной хорды. Организаторы подготовили разные дистанции — от 30 до 125 км. Соревноваться можно было как в общем зачете, так и в своей возрастной категории. Победу в абсолютном зачете одержали Роман Ильин среди мужчин и Дарья Фомина среди женщин.
«В этом году задействовали в маршруте обновленное Олимпийское велокольцо в Крылатском, что позволило разделить потоки велогонщиков. Благодаря тому что весь спортивный кластер Крылатского перешел в собственность города, была проведена полная реновация. Обновлено асфальтовое покрытие, добавлены освещение и разные технологические новшества», — рассказал исполнительный директор серии велогонок Cyclingrace Данила Грибанов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.