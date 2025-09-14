Более 1500 велосипедистов завершили сезон большой гонкой «Москва»

Участники преодолевали дистанции по знаменитому Олимпийскому велокольцу в Крылатском и по закрытым для автомобилей участкам Северо-Западной хорды. Организаторы подготовили разные дистанции — от 30 до 125 км. Соревноваться можно было как в общем зачете, так и в своей возрастной категории. Победу в абсолютном зачете одержали Роман Ильин среди мужчин и Дарья Фомина среди женщин.