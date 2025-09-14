ФК «Зенит» показал худший старт сезона в чемпионате России за 17 лет

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга провел худший старт сезона в истории Российской премьер-лиги за последние 17 лет.
14 сентября команда в гостях сыграла в нулевую ничью с «Балтикой».
После восьми туров «Зенит» занимает шестое 6-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков из 24 возможных. В последний раз такую же или более слабую стартовую серию команда показывала в 2008 году. Тогда она также набрала не более 13 очков после восьми матчей.
При этом именно весной 2008 года петербургский клуб выиграл Кубок УЕФА, обыграв «Вильярреал», «Марсель», «Байер», «Баварию» и «Рейнджерс».
Клуб отметил своё столетие в 2025 году. Однако команда не смогла защитить титул чемпиона России и завоевать Кубок страны, прервав серию из шести подряд побед в РПЛ.
В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Краснодара» на стадионе «Ozon Арена» 17 сентября. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.
В октябре «Зенит» может провести товарищеский матч с испанским «Реал Овьедо».