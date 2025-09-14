ФК «Зенит» показал худший старт сезона в чемпионате России за 17 лет

После восьми туров «Зенит» занимает шестое 6-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков из 24 возможных. В последний раз такую же или более слабую стартовую серию команда показывала в 2008 году. Тогда она также набрала не более 13 очков после восьми матчей.