«Даже как-то поздновато»: Пока москвичи наслаждаются бабьим летом, в Сибири выпал снег

Первый снег выпал в ряде сибирских регионов, включая Красноярский край, Тыву и Республику Алтай, что зафиксировано на фото и видео. Жительница Норильска, комментируя погоду на видео, отметила, что в 2025 году это произошло позже обычного.

Источник: Life.ru

Видео © VK / Лента новостей Норильска.

Параллельно с этим синоптики предупредили о предстоящих заморозках в ряде частей страны. Так, по прогнозам, в Тюмени в период с 15 по 17 сентября столбики термометров могут опуститься до отметки в минус пять градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что традиционное бабье лето в столичный регион нагрянет не ранее середины сентября. По прогнозам синоптиков, этому периоду будет предшествовать похолодание с дождями и частыми переменами погоды.

