Срочная новость Посла Российской Федерации Владимира Липаева пригласили в Министерство иностранных дел Румынии в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом. Об этом проинформировало румынское внешнеполитическое ведомство.
Румыния вызвала российского посла из-за дрона
Посла Российской Федерации Владимира Липаева пригласили в Министерство иностранных дел Румынии в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом. Об этом проинформировало румынское внешнеполитическое ведомство.