Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румыния вызвала российского посла из-за дрона

Посла Российской Федерации Владимира Липаева пригласили в Министерство иностранных дел Румынии в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом. Об этом проинформировало румынское внешнеполитическое ведомство.

Срочная новость Посла Российской Федерации Владимира Липаева пригласили в Министерство иностранных дел Румынии в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом. Об этом проинформировало румынское внешнеполитическое ведомство.