Губернатор Камчатки побеждает на выборах

Срочная новость После обработки 97,31% протоколов на выборах губернатора Камчатского края действующий глава региона Владимир Солодов набирает 63,2% голосов избирателей. Информацию приводит ЦИК.
