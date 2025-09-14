Ричмонд
Губернатор Камчатки побеждает на выборах

После обработки 97,31% протоколов на выборах губернатора Камчатского края действующий глава региона Владимир Солодов набирает 63,2% голосов избирателей. Информацию приводит ЦИК.

После обработки 97,31% протоколов на выборах губернатора Камчатского края действующий глава региона Владимир Солодов набирает 63,2% голосов избирателей. Информацию приводит ЦИК.

