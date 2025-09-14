Сон на работе: эксперты утверждают, что 20 минут сна улучшат продуктивность

Довольствоваться перекурами, кофе-брейками, ти-таймами и перерывами на обед больше не хотят работники офисов и производств. Опираясь на исследования учёных, специалисты разных уровней требуют ещё одной паузы во время рабочего процесса. Им нужен дневной сон. Как показали авторитетные исследования, порой человеку достаточно провести 20 минут в царстве Морфея, чтобы восстановить силы, улучшить настроение, поднять работоспособность и прожить дольше.
В ряде стран уже давно принято позволять сотрудникам отдыхать днём.
В Японии дневной сон считается обычным делом — подремать можно даже во время совещания. Некоторые фирмы предлагают работникам возможность вздремнуть после обеда (хируме).
В Финляндии для офисных работников введён оплачиваемый работодателем дневной сон. Профсоюзы страны отмечают, что такой отдых повышает эффективность сотрудников и улучшает финансовые показатели компаний.
В Китае многие работодатели оборудуют специальные комнаты для отдыха с местами, где можно поспать.
В Испании существует традиция сиесты — период обеденного отдыха, включающего сон. Жители Андорры также имеют право на сиесту.
Врачи поддерживают идею дневного сна, так как он способствует восстановлению здоровья и повышению работоспособности. Вот несколько положительных эффектов такого отдыха. Он благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Кратковременный дневной сон снижает давление и частоту сердечных сокращений, уменьшая уровень адреналина. Способствует улучшению памяти и умственной активности. Сон днём облегчает запоминание новой информации и помогает устанавливать связи между событиями.
Улучшает настроение. Отдых в состоянии полусна поднимает эмоциональный фон, даже если человек не засыпает полностью. Сон снижает уровень стресса и укрепляет иммунную систему. Помогает при сменной работе и недостатке ночного сна.
«Длительность сна индивидуальна для каждого человека. Спортсменам и тем, кто работает по ночам, будет полезно спать от полутора до двух часов днём, а большинству людей для перезарядки хватит от 20 до 30 минут, — говорит сомнолог Виктор Михайлов. — Чтобы такой отдых по-настоящему подействовал, нужно отложить все гаджеты, найти тихое тёмное место и уютно там расположиться».
На самом деле уже несколько лет в международных компаниях по всему миру внедряют практику power nap — кратковременного дневного сна для восстановления работоспособности. Для этого в офисах оборудуют специальные комнаты с удобными креслами и приглушенным освещением.
Офисная кабина для отдыха — это своего рода футляр, где человек может полноценно отдохнуть 15−20 минут прямо на рабочем месте, восстановить силы и выполнять задачи с утроенной энергией. Придумали такие слипбоксы именно для офисных сотрудников более сорока лет назад: в капсульных отелях оставались на ночь засидевшиеся допоздна трудоголики из Японии. Сейчас у офисной капсулы для сна другое назначение: во всем мире их используют для повышения эффективности персонала.
Первые «сонные кабины» были довольно простыми и больше напоминали обычную полку в вагоне поезда, но сейчас можно выбрать комфортный слипбокс с множеством функций. Кабины для сна бывают полуоткрытого типа (закрывают верхнюю половину тела) и закрытого.
«Хороший дневной сон — это 20 минут до 15:00, — говорит сомнолог Ирина Литвинова. — Он должен быть в одно и то же время, в тишине, в полумраке, лучше всего — лёжа. Можно использовать маску для сна и беруши. Перед сном допустимо выпить чашку кофе, чая или колы — кофеин поможет легче проснуться. Обязательно заведите будильник на 20 минут».
Сначала вы можете просто полежать с закрытыми глазами, но со временем организм привыкнет, и вы будете быстро засыпать и просыпаться без ощущения разбитости. Почему именно 20 минут? Потому что за это время мозг не успевает уйти в фазу глубокого сна, и вы просыпаетесь легко и бодро.