Сон на работе: эксперты утверждают, что 20 минут сна улучшат продуктивность

Офисная кабина для отдыха — это своего рода футляр, где человек может полноценно отдохнуть 15−20 минут прямо на рабочем месте, восстановить силы и выполнять задачи с утроенной энергией. Придумали такие слипбоксы именно для офисных сотрудников более сорока лет назад: в капсульных отелях оставались на ночь засидевшиеся допоздна трудоголики из Японии. Сейчас у офисной капсулы для сна другое назначение: во всем мире их используют для повышения эффективности персонала.