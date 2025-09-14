Генпрокуратура: 34 тысяч сайтов заблокировано за ложную информацию о ВС РФ

В ходе выступления в Центральной избирательной комиссии представитель Генпрокуратуры озвучил информацию о масштабных мерах по пресечению распространения запрещенного контента в сети. Так, в Роскомнадзор было передано более 600 запросов на ограничение доступа к интернет-ресурсам, транслирующим противоправную информацию. Помимо этого, на основании вступивших в законную силу судебных решений и соответствующих предписаний, был полностью прекращён доступ к свыше 34 тысяч веб-ресурсов. Среди заблокированных оказались и 495 сайтов иностранных объединений, чья деятельность была официально признана на территории Российской Федерации нелегальной.
Также Жафяров рассказал о борьбе с незаконной торговлей конфиденциальными данными. Как отмечалось в докладе, столичное управление Росреестра выявило 20 интернет-ресурсов, занимавшихся незаконной перепродажей сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме того, судебными органами был полностью закрыт сайт, занимавшийся продажей поддельных разрешений на работу с документами, содержащими государственную тайну.
В ходе общения с журналистами в стенах Центральной избирательной комиссии представитель Генеральной прокуратуры РФ сообщил, что с начала 2025 года на территории Российской Федерации статус «нежелательных» был присвоен более чем шестидесяти зарубежным организациям.