Минобороны: на учении «Запад-2025» отрабатываются вопросы при ведении сугубо оборонительных действий

«Эти же вопросы будут отрабатываться и в ходе розыгрыша на 227-м полигоне с боевой стрельбой с применением всех видов вооружения, военной и специальной техники, которые состоят на оснащении в настоящий момент оперативных командований, соединений и воинских частей. Начиная от авиации до действий штурмовых групп, в том числе с применением тех средств, которые сейчас внедряются: эвакуационных платформ, беспилотных летательных аппаратов по различному назначению», — заключил замминистра обороны. -0-Фото Максима Гучека.