Минобороны: на учении «Запад-2025» отрабатываются вопросы при ведении сугубо оборонительных действий

«Мы прекрасно понимаем, что время батальонных атак на различного рода укрепления уже прошло. Время диктует совсем другие формы и способы выполнения задач как на стратегическом, так и на оперативном и тактическом уровнях», — сделал акцент Александр Науменко.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На учении «Запад-2025» отрабатываются вопросы планирования и практического выполнения задач при ведении сугубо оборонительных действий. Об этом заявил заместитель министра обороны Республики Беларусь Александр Науменко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«В рамках учения (“Запад-2025”. — Прим. БЕЛТА) отрабатываются вопросы планирования и практического выполнения задач войсками (силами) при ведении сугубо оборонительных действий. В ходе отработки вопросов используется опыт современных конфликтов, который накоплен представителями Вооруженных Сил Российской Федерации и обобщен Вооруженными Силами Беларуси», — подчеркнул замминистра обороны.

По его словам, результаты мероприятий свидетельствуют о том, что на уровне планирования, управления, вопросов взаимодействия, а также практических действий при выполнении поставленных задач есть полное сопряжение и взаимодействие на всех уровнях, начиная от стратегического и заканчивая тактическим.

«Мы прекрасно понимаем, что время батальонных атак на различного рода укрепления уже прошло. Время диктует совсем другие формы и способы выполнения задач как на стратегическом, так и на оперативном и тактическом уровнях», — сделал акцент Александр Науменко.

«Высочайший уровень слаженности». Во время «Запада-2025» у боевиков отбили предприятие.

Он отметил, что уже отработаны вопросы борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, вопросы охраны и обороны районов сосредоточения, прикрытия их от средств воздушного нападения, смены районов сосредоточения.

На учении «Запад-2025» отрабатывали штурм объекта и ликвидацию ЧС Минобороны: на учении «Запад-2025» военнослужащие на высоком уровне взаимодействуют при применении БПЛА Сценарии моделируют реальные ЧС. Спасатели о своем участии в учении «Запад-2025» Развертывание систем спутниковой связи нового поколения отрабатывают на учении «Запад-2025» Летчики на учении «Запад-2025» перехватывают цели, ведут воздушную разведку и огневую поддержку.

«Эти же вопросы будут отрабатываться и в ходе розыгрыша на 227-м полигоне с боевой стрельбой с применением всех видов вооружения, военной и специальной техники, которые состоят на оснащении в настоящий момент оперативных командований, соединений и воинских частей. Начиная от авиации до действий штурмовых групп, в том числе с применением тех средств, которые сейчас внедряются: эвакуационных платформ, беспилотных летательных аппаратов по различному назначению», — заключил замминистра обороны. -0-Фото Максима Гучека.

