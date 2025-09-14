Ричмонд
Посол РФ Липаев вызван в МИД Румынии после сообщений о БПЛА

Причиной вызова российского посла в румынский МИД стало мнимое нарушение границ беспилотником.

Посла России Владимира Липаева вызвали в Министерство иностранных дел Румынии. Причиной стало предполагаемое нарушение воздушных границ Румынии неким неопознанным беспилотником. Об факте вызова посла сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

«Посол РФ Владимир Липаев вызван в МИД румынии», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее KP.RU писал, что издание Antena 3 CNN сообщило и перехвате Военно-Воздушными силами Румынии якобы российского беспилотника. Дрон обнаружили примерно в 20 км к юго-западу от села Килия Веке в уезде Тулча.

Позднее министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что румынские истребители F-16, поднятые по тревоге на перехват БПЛА, были в полной готовности сбить его, но беспилотник сменил траекторию полета и улетел на Украину.

