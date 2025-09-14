Многоженца Сухова допросили в СК по делу о развратных действиях против дочери

В июне в программе «Пусть говорят» на Первом канале 19-летняя Сухова заявила, что отец как минимум дважды принуждал ее к действиям сексуального характера. В первый раз это случилось, когда ей было всего 14 лет. По словам Анны, отец заставлял ее прикасаться к нему, мотивируя это тем, что из нее не получится хорошей жены, а так она хотя бы будет «все уметь, как правильно делать». Подобные «уроки» отец проводил и для ее младшей сестры, утверждает Сухова.