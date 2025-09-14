Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК: Единый день голосования-2025 завершен в России

Единый день голосования-2025 завершен в России. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Элла Памфилова.

Единый день голосования-2025 завершен в России. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Элла Памфилова.

— Единый день голосования — 2025 официально завершен, — приводит ее слова ТАСС.

Памфилова также сообщила, что в ходе проведения выборов губернаторов три участка в Белгородской области и один в Курской подверглись атаке беспилотников. По ее словам, в момент происшествия посетителей эвакуировали в резервные помещения.

Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. По ее словам, почти 50 тысяч россиян проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах. За выборами наблюдали 165,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что за два дня проголосовали более 11 600 жителей регионов. Ковалев добавил, что оба дня голосования прошли в штатном режиме, нарушений обнаружено не было. Позже уточнили, что на экстерриториальных избирательных участках в Москве свой голос уже отдали 13 тысяч избирателей из регионов.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше