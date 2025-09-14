ЦИК: Единый день голосования-2025 завершен в России

Единый день голосования-2025 завершен в России. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Элла Памфилова.
— Единый день голосования — 2025 официально завершен, — приводит ее слова ТАСС.
Памфилова также сообщила, что в ходе проведения выборов губернаторов три участка в Белгородской области и один в Курской подверглись атаке беспилотников. По ее словам, в момент происшествия посетителей эвакуировали в резервные помещения.
Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. По ее словам, почти 50 тысяч россиян проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах. За выборами наблюдали 165,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что за два дня проголосовали более 11 600 жителей регионов. Ковалев добавил, что оба дня голосования прошли в штатном режиме, нарушений обнаружено не было. Позже уточнили, что на экстерриториальных избирательных участках в Москве свой голос уже отдали 13 тысяч избирателей из регионов.