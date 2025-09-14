ЦИК: Единый день голосования-2025 завершен в России

Ранее сообщалось, что за два дня проголосовали более 11 600 жителей регионов. Ковалев добавил, что оба дня голосования прошли в штатном режиме, нарушений обнаружено не было. Позже уточнили, что на экстерриториальных избирательных участках в Москве свой голос уже отдали 13 тысяч избирателей из регионов.