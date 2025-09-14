«Пупсики» выжили: кто прошел в финал реалити «Большой куш: Бангкок», обзор 11 выпуска

Чемодан с деньгами в начале 11-го выпуска достался Анатолию Цою и Kaya. Перед принятием решения о том, кому вручать «черную метку», они провели серию переговоров со всеми участниками, кроме Кравченко и Кабак. Это сразу насторожило девушек, которые начали подозревать, что метка может достаться именно им.