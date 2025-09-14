«Пупсики» выжили: кто прошел в финал реалити «Большой куш: Бангкок», обзор 11 выпуска

Финал шоу «Большой куш. Бангкок» запланирован на 21 сентября 2025 года.
Реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» приближается к своей кульминации. 14 сентября на телеканале ТНТ вышел 11-й выпуск проекта, определивший тройку финалистов, которые будут бороться за главный приз. Драматичные испытания, неожиданные повороты и напряженная церемония обмена чемоданами — URA.RU в данном материале расскажет о ключевых моментах полуфинального выпуска.
Кто остался в шоу «Большой куш. Бангкок» после 10-го выпуска.
Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинули «легендарики» — известные боксеры Константин Цзю и Денис Лебедев. Их выбывание стало результатом сложной многоходовки, в которой ключевую роль сыграли Мария Кравченко и Екатерина Кабак. Девушки умело манипулировали участниками, но в итоге «черная метка» оказалась у боксеров, которые даже не подозревали, кто на самом деле спланировал их выбывание.
К 11-му выпуску в проекте осталось четыре пары:
Анатолий Цой и его напарница Kaya (музыканты)Мария Кравченко и Екатерина Кабак (актрисы, звезды Comedy Woman) Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий, известный как «Пельмень» (силачи, прозванные другими участниками «богатырями» или «пупсиками»)Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома (юмористы).
Обзор 11 выпуска шоу «Большой куш. Бангкок».
Утро полуфинала: интриги и стратегии.
Чемодан с деньгами в начале 11-го выпуска достался Анатолию Цою и Kaya. Перед принятием решения о том, кому вручать «черную метку», они провели серию переговоров со всеми участниками, кроме Кравченко и Кабак. Это сразу насторожило девушек, которые начали подозревать, что метка может достаться именно им.
Впервые за долгое время все участники сели за общий стол с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой, которые поздравили игроков с выходом в полуфинал. Атмосфера была напряженной — все понимали, что на кону стоит место в финале.
Испытания в 11 выпуске шоу «Большой куш. Бангкок».
Быстрые игры: тайский алфавит покоряется комедианткам.
В быстрых играх участникам предстояло решить необычную задачу — правильно расположить символы тайского алфавита в таблице. Несмотря на сложность (многие символы выглядели очень похоже), лучше всех с заданием справились Мария Кравченко и Екатерина Кабак.
Победа принесла девушкам право выбора: заглянуть в чужой чемодан или обменяться чемоданами с другой парой. После долгих размышлений они выбрали обмен с Кожомами, надеясь, что те не имеют черной метки. Их интуиция не подвела — чемодан оказался пустым.
Индивидуальное испытание: проверка памяти для Kaya.
Музыканты Анатолий Цой Kaya на реалити «Большой куш. Бангкок’Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ.
Жребий индивидуального испытания выпал на напарницу Анатолия Цоя. Девушке нужно было за две минуты внимательно изучить детали картины, а на следующий день среди нескольких похожих вариантов выбрать правильный. Kaya успешно справилась с заданием, что принесло их паре бонус в большом испытании.
Большое испытание в парке короля Рамы IX.
Главное испытание выпуска проходило в крупнейшем парке Бангкока. Участников разделили: один становился «штурманом» и по карте направлял напарника, который должен был собрать четыре цифры для кода от сейфа. Сложность заключалась в односторонней связи — «сыщики» не могли ответить координаторам.
Результаты испытания (с учетом корректировок времени):
Анатолий Цой и Kaya — 35 минут 38 секундМария Кравченко и Екатерина Кабак — 47 минут 45 секундЕвгения Искандарова и Дмитрий Кожома — 1 час 5 минутКирилл Сарычев и Василий Камоцкий — 1 час 10 минут.
Победа дала Цою и Kaya право провести тайную перестановку чемоданов перед финальной церемонией обмена.
Церемония обмена: развязка полуфинала в реалити «Большой куш. Бангкок».
Спортсмены Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий на шоу «Большой куш. Бангкок» Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ.
Перед церемонией Анатолий Цой и Kaya тайно перераспределили содержимое чемоданов: деньги оказались у Кравченко и Кабак, метка — у Сарычева и Камоцкого, а оставшиеся две пары получили пустые чемоданы.
Результаты обмена:
Богатыри (Сарычев и Камоцкий) поменялись с Цоем и KayaКожома и Искандарова не менялисьКравченко и Кабак не менялисьЦой и Kaya совершили второй обмен, передав черную метку Кравченко и Кабак.
Таким образом, Мария Кравченко и Екатерина Кабак покинули проект за шаг до финала. Уходя, Мария не сдержала эмоций и произнесла яркую прощальную речь, назвав Сарычева и Камоцкого «пупсиками» и обвинив их в слабости и использовании чужих стратегий.
Финалисты шоу «Большой куш. Бангкок».
Юмористка Мария Кравченко покинула реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» в 11 выпускеФото: Пресс-служба телеканала ТНТ.
В финале за главный приз сразятся три пары:
Анатолий Цой и KayaЕвгения Искандарова и Дмитрий КожомаКирилл Сарычев и Василий Камоцкий (Пельмень).
Зрительские симпатии на данный момент склоняются в сторону Цоя и Kaya, которые проявили себя как самая сильная и тактически грамотная пара на проекте. Но финальное испытание обещает быть настолько сложным, что все может измениться в последний момент.