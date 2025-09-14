Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пупсики» выжили: кто прошел в финал реалити «Большой куш: Бангкок», обзор 11 выпуска

Реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» приближается к своей кульминации. 14 сентября на телеканале ТНТ вышел 11-й выпуск проекта, определивший тройку финалистов, которые будут бороться за главный приз. Драматичные испытания, неожиданные повороты и напряженная церемония обмена чемоданами — URA.RU в данном материале расскажет о ключевых моментах полуфинального выпуска.

Финал шоу «Большой куш. Бангкок» запланирован на 21 сентября 2025 года.

Реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» приближается к своей кульминации. 14 сентября на телеканале ТНТ вышел 11-й выпуск проекта, определивший тройку финалистов, которые будут бороться за главный приз. Драматичные испытания, неожиданные повороты и напряженная церемония обмена чемоданами — URA.RU в данном материале расскажет о ключевых моментах полуфинального выпуска.

Кто остался в шоу «Большой куш. Бангкок» после 10-го выпуска.

Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинули «легендарики» — известные боксеры Константин Цзю и Денис Лебедев. Их выбывание стало результатом сложной многоходовки, в которой ключевую роль сыграли Мария Кравченко и Екатерина Кабак. Девушки умело манипулировали участниками, но в итоге «черная метка» оказалась у боксеров, которые даже не подозревали, кто на самом деле спланировал их выбывание.

К 11-му выпуску в проекте осталось четыре пары:

Анатолий Цой и его напарница Kaya (музыканты)Мария Кравченко и Екатерина Кабак (актрисы, звезды Comedy Woman) Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий, известный как «Пельмень» (силачи, прозванные другими участниками «богатырями» или «пупсиками»)Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома (юмористы).

Обзор 11 выпуска шоу «Большой куш. Бангкок».

Утро полуфинала: интриги и стратегии.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖенская хитрость круче мужского кулака: кто покинул шоу «Большой куш: Бангкок» в 10 выпуске.

Чемодан с деньгами в начале 11-го выпуска достался Анатолию Цою и Kaya. Перед принятием решения о том, кому вручать «черную метку», они провели серию переговоров со всеми участниками, кроме Кравченко и Кабак. Это сразу насторожило девушек, которые начали подозревать, что метка может достаться именно им.

Впервые за долгое время все участники сели за общий стол с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой, которые поздравили игроков с выходом в полуфинал. Атмосфера была напряженной — все понимали, что на кону стоит место в финале.

Испытания в 11 выпуске шоу «Большой куш. Бангкок».

Быстрые игры: тайский алфавит покоряется комедианткам.

В быстрых играх участникам предстояло решить необычную задачу — правильно расположить символы тайского алфавита в таблице. Несмотря на сложность (многие символы выглядели очень похоже), лучше всех с заданием справились Мария Кравченко и Екатерина Кабак.

Победа принесла девушкам право выбора: заглянуть в чужой чемодан или обменяться чемоданами с другой парой. После долгих размышлений они выбрали обмен с Кожомами, надеясь, что те не имеют черной метки. Их интуиция не подвела — чемодан оказался пустым.

Индивидуальное испытание: проверка памяти для Kaya.

Музыканты Анатолий Цой Kaya на реалити «Большой куш. Бангкок’Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ.

Жребий индивидуального испытания выпал на напарницу Анатолия Цоя. Девушке нужно было за две минуты внимательно изучить детали картины, а на следующий день среди нескольких похожих вариантов выбрать правильный. Kaya успешно справилась с заданием, что принесло их паре бонус в большом испытании.

Большое испытание в парке короля Рамы IX.

Главное испытание выпуска проходило в крупнейшем парке Бангкока. Участников разделили: один становился «штурманом» и по карте направлял напарника, который должен был собрать четыре цифры для кода от сейфа. Сложность заключалась в односторонней связи — «сыщики» не могли ответить координаторам.

Результаты испытания (с учетом корректировок времени):

Анатолий Цой и Kaya — 35 минут 38 секундМария Кравченко и Екатерина Кабак — 47 минут 45 секундЕвгения Искандарова и Дмитрий Кожома — 1 час 5 минутКирилл Сарычев и Василий Камоцкий — 1 час 10 минут.

Победа дала Цою и Kaya право провести тайную перестановку чемоданов перед финальной церемонией обмена.

Церемония обмена: развязка полуфинала в реалити «Большой куш. Бангкок».

Спортсмены Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий на шоу «Большой куш. Бангкок» Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ.

Перед церемонией Анатолий Цой и Kaya тайно перераспределили содержимое чемоданов: деньги оказались у Кравченко и Кабак, метка — у Сарычева и Камоцкого, а оставшиеся две пары получили пустые чемоданы.

Результаты обмена:

Богатыри (Сарычев и Камоцкий) поменялись с Цоем и KayaКожома и Искандарова не менялисьКравченко и Кабак не менялисьЦой и Kaya совершили второй обмен, передав черную метку Кравченко и Кабак.

Таким образом, Мария Кравченко и Екатерина Кабак покинули проект за шаг до финала. Уходя, Мария не сдержала эмоций и произнесла яркую прощальную речь, назвав Сарычева и Камоцкого «пупсиками» и обвинив их в слабости и использовании чужих стратегий.

Финалисты шоу «Большой куш. Бангкок».

Юмористка Мария Кравченко покинула реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» в 11 выпускеФото: Пресс-служба телеканала ТНТ.

В финале за главный приз сразятся три пары:

Анатолий Цой и KayaЕвгения Искандарова и Дмитрий КожомаКирилл Сарычев и Василий Камоцкий (Пельмень).

Зрительские симпатии на данный момент склоняются в сторону Цоя и Kaya, которые проявили себя как самая сильная и тактически грамотная пара на проекте. Но финальное испытание обещает быть настолько сложным, что все может измениться в последний момент.