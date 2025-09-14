Когда человек собаке мать и отец: зоопсихологи против очеловечивания питомцев

В современном обществе наблюдается интересная тенденция — многие владельцы животных не просто очеловечивают своих домашних питомцев, они пытаются создать им такую же комфортную жизнь, как самим себе. Животные всё чаще воспринимаются не просто как компаньоны, а как полноценные члены семьи, заслуживающие особого внимания и заботы. Однако зоопсихологи говорят, что такое отношение не всегда идет на пользу нашим четвероногим друзьям, да и нам тоже.
У ветеринаров есть такой любимый анекдот. Мужчина приходит в ветклинику и просит что-то сделать с его вараном. Говорит, что его питомец жестоко мучается угрызениями совести. Недавно он «нечаянно» укусил хозяина за палец и теперь все время ходит за ним по пятам, якобы, просит прощения. На что ветеринар ему отвечает: «Успокойтесь, никакого чувства вины у варана нет. После того, как он вас укусил, он теперь ждет, что вы скоро умрете, и он сможет вами поужинает. Такие уж у них пищевые традиции».
Как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Психологи и зоопсихологи все чаще говорят о таком явлении, как антропоморфизм — это когда животным приписываются человеческие черты характера и поведения. И в этом есть большая доля правды. Любой владелец кошки или собаки, попугая или хомяка признается, что хотя бы раз в жизни наделял своего питомца человеческими чувствами и эмоциями. А многие из нас вообще уверены, что они и думают, и чувствуют, как мы, только сказать нам ничего не могут в ответ. Может, за это мы их и любим так сильно?
Недавно известная консалтинговая компания опубликовала ошеломляющее исследование: оказывается, австралийцы ежегодно тратят миллиарды долларов, чтобы побаловать своих домашних питомцев. Порядка 12 млрд. долларов у них уходит на груминг и спа-процедуры в салонах красоты, а также на дизайнерские аксессуары, модные девайсы и различные развлечения для животных.
Например, сейчас стало очень популярным использовать различные умные устройства для животных, фитнес-трекеры, которые помогают владельцам отслеживать сон, активность и общее состояние своих питомцев. Многие из этих девайсов уже стали неотъемлемой частью жизни домашних животных и активно используются не только в западных странах, но и у нас в России.
На российском рынке зоотоваров давно появились автоматические кормушки с функцией распознавания питомца и дозирования порций. Многим владельцам они нравятся. Особенно, когда в семье живет сразу несколько животных. Не нужно стоять и следить, чтобы все успели поесть, и никто не остался без своей порции еды.
«Умные туалеты» с самоочисткой и датчиками состояния — тоже вещь полезная, уверяют кошатники, как, впрочем, и видео-няни, позволяющая наблюдать за питомцем в режиме реального времени, пока хозяин отсутствует дома.
По словам ветеринара Ирины Дубовцевой, телемедицинские сервисы, позволяющие владельцам консультироваться с ветеринарами онлайн, тоже есть во многих крупных ветклиниках Москвы. «Это не только экономит время владельцу, но и позволяет лишний раз не травмировать психику животного визитом в клинику», — говорит эксперт.
Но вот чего еще в нашей стране пока нет, по крайней мере для широкой публики, так это эксклюзивных аксессуаров для животных — наши владельцы кошек и собак не балуют своих четвероногих именными ошейниками и дизайнерскими лежанками. Хотя на Западе такие люксовые товары очень востребованы сейчас. Также большой популярностью там пользуются персонализированные программы тренировок и умственной стимуляции для питомцев, для них специально разрабатывают диеты, спа-процедуры и треннинги.
«Еще недавно такие изысканные товары и услуги для домашних питомцев могли себе позволить только медийные персоны, кино- и поп-звезды, но в последние несколько лет тенденция приобрела массовый характер. Владельцы животных стали тратить больше суммы на своих любимцев. У меня подруга живет в Англии, она рассказывает, что у них теперь в порядке вещей устраивать роскошные вечеринки по случаю дня рождения любимой кошечки или собачки. Особенно стали популярны такие праздники с тех пор, как в моду вошли мальтипу — маленькие пушистые собачки. Это дизайнерская порода, которую специально вывели, чтобы владельцы могли соревноваться, у кого питомец лучше ухожен, наряжен и прочее», — рассказывает эксперт.
По словам подруги Ирины, когда англичане отмечаются дни рождения своих питомцев, они заказывают специальные торты из безопасных для животных ингредиентов, устраивают праздничные фотосессии, наряжая кошек и собак в специальные костюмы. Гости приходят с подарками, виновнику торжества дарят игрушки или нарядные аксессуары. В общем, все, как у людей, только лучше. Например, брендовые товары для животных обязательно должны быть выполнены из безопасных, экологичных материалов, и даже упаковка обязана саморазлогаться.
Еще одно модное направление на рынке товаров и услуг для животных — это коучинговые программы, которые направлены на укрепление связи между хозяином и его питомцем. Во время этих занятий владельцев и животных учат интерактивным играм с использованием умных игрушек. Кто-то может заниматься со своей собакой аджилити (вид кинологического спорта, где животное с хозяином проходят на время полосу препятствия), другой занимается с ней плаваньем или учит ловить диск фрисби. А некоторые владельцы предпочитает развивать у своих питомцев творческое начало. Например, существуют курсы рисования для собак, также хозяин можно создать с песелем совместно арт-проект.
«Мне кажется, не все жители Европы могут позволить себе завести полноценную семью, родить детей, поэтому многие предпочитают сублимировать свою нерастраченную любовь и потребность о ком-то заботиться на животных. Люди начинают очеловечивать своих питомцев, приписывают им наши эмоции и мысли. Но это неправильно. Животные руководствуются не чувствами, а инстинктами. Получается, что владельцы тратят тысячи долларов на обучающие программы, а в итоге не понимают элементарных вещей — как работает психика их питомца», — рассуждает эксперт.
Кстати, ветеринарам приходится часто сталкиваться с ситуациями, когда животным ошибочно приписывают человеческие чувства и мысли.
«Однажды ко мне обратилась женщина с жалобой на кота, который, по ее словам, ревнует ее к любовнику, и поэтому писает в их постель. А, оказалось, что у бедного животного мочекаменная болезнь, поэтому он мочится, где придется. Был еще случай, когда молодая супружеская пара завела щенка добермана и долгое время относилась к нему, как к ребенку. Они всячески баловали его, а когда пес подрос и стал огрызаться, то все равно продолжали считать, что это у него так проходит подростковой период, и все ждали, когда собака повзрослеет и поумнеет. На самом деле животное проверяло на них границы дозволенного, и поскольку ему в доме все позволялось, то пес решил, что это не они, а он вожак стаи. Закончилась эта история печально: однажды хозяин хотел согнать собаку со своего места на кровати, и та его сильно покусала. Животное пришлось отдать в питомник, потому что супруги стали бояться своего “малыша”. Я считаю, что животным от переноса на них наших чувств, эмоций или фобий, становится только хуже. Безусловно, когда питомец живет в семье, между ним и всеми ее членами устанавливается прочная эмоциональная связь, но наделять их человеческими чертами, по-моему, не стоит — от этого будет только хуже и им, и нам».