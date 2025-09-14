Когда человек собаке мать и отец: зоопсихологи против очеловечивания питомцев

«Однажды ко мне обратилась женщина с жалобой на кота, который, по ее словам, ревнует ее к любовнику, и поэтому писает в их постель. А, оказалось, что у бедного животного мочекаменная болезнь, поэтому он мочится, где придется. Был еще случай, когда молодая супружеская пара завела щенка добермана и долгое время относилась к нему, как к ребенку. Они всячески баловали его, а когда пес подрос и стал огрызаться, то все равно продолжали считать, что это у него так проходит подростковой период, и все ждали, когда собака повзрослеет и поумнеет. На самом деле животное проверяло на них границы дозволенного, и поскольку ему в доме все позволялось, то пес решил, что это не они, а он вожак стаи. Закончилась эта история печально: однажды хозяин хотел согнать собаку со своего места на кровати, и та его сильно покусала. Животное пришлось отдать в питомник, потому что супруги стали бояться своего “малыша”. Я считаю, что животным от переноса на них наших чувств, эмоций или фобий, становится только хуже. Безусловно, когда питомец живет в семье, между ним и всеми ее членами устанавливается прочная эмоциональная связь, но наделять их человеческими чертами, по-моему, не стоит — от этого будет только хуже и им, и нам».