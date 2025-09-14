Ведущий из США Килмид предложил делать бездомным смертельные инъекции

Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид, комментируя убийство украинской беженки Ирины Заруцкой психически нездоровм бездомным, заявил, что от подобных людей нужно избавляться, пишет Telegram-канал «Политика страны».
В частности, он допустил «принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде». Его заявления вызвалы возмущение зрителей. После скандала телеведущий публично извинился и назвал свое высказывание «крайне бездушным». Килмид сказал, что видит разницу между преступниками и людьми, попавшими в трудную ситуацию, многие из которых заслуживают помощи и сострадания.
Напомним, об убийстве беженки Заруцкой стало известно 6 августа. Сообщалось, что мужчина сидел в метро позади погибшей и три раза ударил ее в шею ножом. Преступником оказался 34-летний Декарлос Браун, бездомный мужчина с обширным криминальным прошлым.