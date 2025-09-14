Ведущий из США Килмид предложил делать бездомным смертельные инъекции

В частности, он допустил «принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде». Его заявления вызвалы возмущение зрителей. После скандала телеведущий публично извинился и назвал свое высказывание «крайне бездушным». Килмид сказал, что видит разницу между преступниками и людьми, попавшими в трудную ситуацию, многие из которых заслуживают помощи и сострадания.