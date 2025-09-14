Ричмонд
Ведущий из США Килмид предложил делать бездомным смертельные инъекции

Журналист позднее извинился за свое жестокое заявление.

Источник: Аргументы и факты

Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид, комментируя убийство украинской беженки Ирины Заруцкой психически нездоровм бездомным, заявил, что от подобных людей нужно избавляться, пишет Telegram-канал «Политика страны».

В частности, он допустил «принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде». Его заявления вызвалы возмущение зрителей. После скандала телеведущий публично извинился и назвал свое высказывание «крайне бездушным». Килмид сказал, что видит разницу между преступниками и людьми, попавшими в трудную ситуацию, многие из которых заслуживают помощи и сострадания.

Напомним, об убийстве беженки Заруцкой стало известно 6 августа. Сообщалось, что мужчина сидел в метро позади погибшей и три раза ударил ее в шею ножом. Преступником оказался 34-летний Декарлос Браун, бездомный мужчина с обширным криминальным прошлым.