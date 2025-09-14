Ричмонд
Подросток на питбайке попал в ДТП в Ростовской области и был госпитализирован

Подросток в Егорлыкской не справился с управлением питбайка и попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Егорлыкском районе Ростовской области 15-летний подросток попал в дорожно-транспортное происшествие, управляя питбайком. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Об обстоятельствах инцидента сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 14 сентября примерно в 13:30 в станице Егорлыкской. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель двигался по степной местности в полукилометре от дома № 14 на улице Тракторной. В пути он не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в овраг, после чего питбайк опрокинулся.

В результате происшествия подросток получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Ростовской области вновь обратилась к родителям с предупреждением. В ведомстве призвали взрослых не допускать поездок детей на питбайках, квадроциклах и иных видах мототранспорта без сопровождения, разрешения и надлежащей экипировки.

— Контролируйте досуг и передвижения ваших детей, особенно если они используют спортивный или мототранспорт. Запрещайте детям ездить без защиты и по дорогам общего пользования. Помните, что ответственность за безопасность на дороге несут взрослые, — отметили в ГАИ.

