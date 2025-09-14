Подросток на питбайке попал в ДТП в Ростовской области и был госпитализирован

Авария произошла 14 сентября примерно в 13:30 в станице Егорлыкской. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель двигался по степной местности в полукилометре от дома № 14 на улице Тракторной. В пути он не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в овраг, после чего питбайк опрокинулся.