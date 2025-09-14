Соседка задержанной с наркотиками актрисы Аглаи Тарасовой сделала неожиданное заявление

Как писал сайт KP.RU, 5 сентября подмосковный суд в Домодедово не отправил под домашний арест актрису Дарью-Аглаю Тарасову, обвиняемую в контрабанде наркотиков, и избрал артистке запрет определенных действий до 3 ноября текущего года. Также суд постановил освободить артистку из-под стражи прямо в зале суда. При этом следствие ходатайствовало об избрании Тарасовой домашнего ареста на срок до 9 ноября.