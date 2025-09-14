Ричмонд
Соседка задержанной с наркотиками актрисы Аглаи Тарасовой сделала неожиданное заявление

Соседка задержанной с наркотиками актрисы Тарасовой рассказала о ее жизни.

Источник: Комсомольская правда

Соседка известной российской актрисы Аглаи Тарасовой, которая ранее оказалась в центре скандала после задержания в столичном аэропорту с наркотиками, неожиданно поддержала артистку и даже назвала случившееся несчастьем. Об этом женщина рассказала в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По ее словам, жильцам всего дома, где Тарасова снимает квартиру, известно, что у знаменитости серьезные проблемы с законом. Соседи искренне переживают за актрису и сочувствуют ей.

«Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде…», — сказала соседка.

Женщина уточнила, что в их доме актриса снимала жилье, пока делала ремонт в своей квартире.

Как писал сайт KP.RU, 5 сентября подмосковный суд в Домодедово не отправил под домашний арест актрису Дарью-Аглаю Тарасову, обвиняемую в контрабанде наркотиков, и избрал артистке запрет определенных действий до 3 ноября текущего года. Также суд постановил освободить артистку из-под стражи прямо в зале суда. При этом следствие ходатайствовало об избрании Тарасовой домашнего ареста на срок до 9 ноября.

Напомним, в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения Тарасовой стало известно, что у нее кроме гражданства РФ, имеется паспорт другого государства. Сама актриса заявила на суде, что раскаивается в попытке незаконно ввезти наркотики в Россию.